《黃金歲月》主要演員群陳美鳳、王彩樺、王中平、陳仙梅、蘇晏霈、傅子純、苗真等人送愛心到教養院。（民視提供）

《黃金歲月》主要演員群陳美鳳、王彩樺、王中平、陳仙梅、蘇晏霈、傅子純、苗真等人送愛心到教養院。（民視提供）

《黃金歲月》主演陳美鳳與教養院院童同歡。（民視提供）

《黃金歲月》主要演員群送愛心到教養院。（民視提供）

《黃金歲月》主要演員群送愛心到教養院。（民視提供）

蘇晏霈及傅子純飾演的「豪婷CP」很受歡迎。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》曾在今年中疫情爆發時，募集防疫用品送到各醫院，時值歲末年終，總導演余蒨蒨與製作人黃錦鳳、鄭文騰再次發起愛心活動，29日帶著劇中主演陳美鳳、陳仙梅、王彩樺、王中平、蘇晏霈、傅子純、苗真及亞美將一起將愛心列車開往苗栗幼安教養院，把院方所需物資送到他們手上。陳美鳳事前得知教養院缺烘衣機，馬上選購一台新機送過去，傅子純則購買電視機提供院生娛樂，就是希望大家都能夠過好年。

王彩樺一到教養院看到幼齡的憨兒及年長的憨兒們，當場捐了2萬元的紅包，幫助他們蓋新教室。蘇晏霈及傅子純劇中飾演「豪婷CP」，被熱烈包圍要求合照，王中平跟王彩樺也被拚命喊「旺來跟仙桃」，讓他們直呼大家真的有看電視耶！陳美鳳代表劇組接受院方感謝狀，她表示劇組都很有愛心，每次在休息室聽到誰在募集物資，大家都直接喊「＋1、＋1」，愛心滿滿，能親自送上幸福，真的很感動。

這次劇組迅速募集超過17樣物品，總金額突破6位數字，王中平表示雖然是開著幸福列車帶物資到苗栗，但大家是帶著滿滿的感動回家。現場一位孩童因捨不得演員群要離開，當場哭了出來，讓大家一陣鼻酸。

陳仙梅平常會捐贈物資到家附近的育幼院或者需要幫助的團體，她表示，這是第一次跟8點檔劇組搭遊覽車到苗栗送幸福，特別感動，加上看到院方還有準備非洲鼓表演，大家同歡真的很開心，之後也會繼續幫助其他需要被幫助的團體。苗真打趣表示自己在劇中真的太白目，謝謝劇組邀請讓她可以做公益。《美鳳有約》的固定班底亞美將也受陳美鳳邀請參與，她說能夠跟《黃金歲月》的幸福列車，一起南下送幸福格外開心。