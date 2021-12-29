農民職業災害保險過去因要有0.1公頃農地且災害認定嚴格，申辦率低落，農委會今年放寬資格，只要從農就能加保、醫師鑑定就能獲補償，加上桃園市首創農會獎勵方案，投保率大幅提高，有5農會投保率逾5成，遠高於全國目標，桃園發給5農會各50萬獎勵金，並提醒農友，每年只要90元就能獲得保障。

桃園市長鄭文燦說，農民職業災害保險自2018年11月1日起試辦，初期因規定農民要取得0.1公頃農地，且理賠項目僅限「先傷後病」關係較明確的職業傷害，投保意願不高，農委會今年提出3措施，放寬納保條件，實際從農的軍公教退休人員及勞保退休人員、農業零工都可投保，也增加傷害保險方案、提高理賠給付，因農業勞動引起的慢性職業病，經專科醫生診斷後也可納入給付等，希望提高投保意願。

桃園也率先補助農民自付額一半保費，農民每年花90元即可投保，各農會也紛紛加碼，龍潭每年僅要42元，而桃園、龜山、蘆竹、平鎮、楊梅、八德、中壢等7家農會則是進一步全額補助，農民免負擔任何費用。

市府也首創農會獎勵方案，各農會投保率達50％即發50萬獎勵金，包括龍潭、八德、桃園、大溪、蘆竹等5家農會都達標，另較前年投保率進步達10％、20％、30％的農會則核發10萬、20萬、30萬獎勵金，讓全市投保率攀升至36.9％，與全國投保率29.6％相較，高出約7％。

鄭文燦強調，農民1年只要負擔90元，就可參加職業災害保險，享有傷害給付、就醫津貼、身心障礙及喪葬津貼4大給付，市府也將持續推動理賠輔導小組，協助農民給付申請，營造友善、健康、安全的從農環境。