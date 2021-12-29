經濟部加工出口區管理處中港分處長梁又文今（29）日表示，台中港科技產業園區未受疫情影響，2021年締造10項佳績。其中，在招商引資方面，績效持續超越目標，達成率百分之百，尤其是吸引外商投資成績格外亮眼，園區總投資金額更突破1126億元。

此外，中港分處積極媒合半導體設備及科技廠入區投資及擴展，促進廠商加碼投、增資100億元，園區23家面板光電關聯產業廠商總營業額占園區之65％，較去年小幅成長，園區營業額逆勢突破570億元。梁又文進一步說明，今年中港園區太陽能板設置、污水處理廠營運成績斐然，居全科技產業園區之冠，循環經濟成效更是亮眼。區內目前太陽能板設置廠商共42家，總設置容量已提前達到4年23.26百萬瓦目標。

此外，污水處理廠連續7年淨利累積達1億1150萬元；另輔導廠商自主節水達3000立方公尺/日，換算相當1年節省約42％澄清湖蓄水量，及每月約200噸放流水再利用。

中港分處積極推動園區廢棄物循環再利用率高達86％，協助廠商減廢減排循環再生，總經濟效益已突破3億元，為全科技產業園區第一個成功案例。

台中港科技產業園區開區迄今24年，由漫天風沙的環境，建設成為道路寬廣、綠意盎然、公共設施完善的濱海型綠美化園區，今年有效提升土地利用面積達8.74公頃、興建廠房樓地板面積達11萬5200平方公尺，完工量產後，預估可創造75億元年產值及1200個就業機會。