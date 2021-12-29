阿甘（左起）、郭亞棠與小路到阿里山吃喝玩樂。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》主持人阿甘與小路日前邀請8點檔女主角郭亞棠到阿里山吃喝玩樂，讓她笑說沒接過這麼「爽」的通告，「居然是要帶我去玩」。首站來到全台唯一捻茶的農家，87歲的老奶奶林陳容提到捻茶手藝快失傳，現在是她兒子接下這傳統技藝，主持人阿甘、小路聽到更是大力宣傳阿里山不只看日出，還有烘焙手作團茶。

一行人接著去拜訪「旭隆茶場」老闆林炳輝，跟著實際操作手工團揉捻茶，再用傳統方式用書法寫字包裝團茶，細緻的包裝後，主持人阿甘包裝上寫上「人生如意回甘」小路則寫上收視No.1的心願，少女心的郭亞棠直白寫出「好姻緣」更表明希望「貴人吵」讓她一直都很忙，待嫁女兒心也讓主持人妙語如珠為她「招募」好男人。

來到阿里山一定要體驗揚名國際「看日出」行程，一般看出日4點多就要摸黑出門，讓當地民宿行業蓬勃發展，郭亞棠說不誇張，投宿的十方山水民宿，溫馨又細緻讓她差點都不想早起看日出想一直窩在房間，但一看到阿里山日出就讓3個人忘記早起的疲累，沉醉在日出灑下的陽光，沒想到主持人小路、阿甘卻是人生第1次看日出，郭亞棠直接嗆「你們好俗」，說太直白很難有好對象，超鬧迎接日出後就回民宿吃早餐，迎接美好的一天。

接下來阿里山隙頂茶園，親見知名茶飲廣告的拍攝場景，讓一群人說要「美哭」了，台灣的好山好水真的不輸國外，還有阿里山茶業入菜的知名菜色，還有嘉義縣大家長翁章梁縣長來為大家介紹烏龍茶，還說不一定要在平地跨年，來到2300公尺的阿里山，聽著江靖波老師帶領的交響樂迎接2022年第一道曙光，保證永生難忘，郭亞棠說這人生一定要體驗一次，不然真的會很「俗」跟不上流行，主持人阿甘小路更說可能在阿里山日出印象音樂會上會遇到好對象，鼓勵大家跨年來嘉義阿里山渡過難忘的跨年夜。