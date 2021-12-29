2022九合一縣市長選舉時間逐漸趨近，各縣市長任內政績牽動能否連任，近期開始受到矚目。對於藍營2022選情，媒體人韋安分析認為，藍營急尋高市長人選，其實也不用找了，因為「遠在天邊，近在眼前」，就是黨籍台北市議員羅智強，因為他的「空戰優勢，結合地方陸軍」，對藍營在高雄取得多數議員席次，還是有無可取代的作用力。

韋安29日在臉書撰文談及2022高雄市長人選時，列出3點分析。

第一，高金雖然很被看好，但她還要固守原住民板塊，而且在立法院發聲的力量非常強大。

第二，羅有全國性的聲量和知名度，投入高雄市長選舉，會把「冷灶」炒熱，讓2022九合一，藍營可以在南北共熱，遙相呼應。

第三，即使羅選不上，但他的「空戰優勢，結合地方陸軍」，對藍營在高雄取得多數議員席次，還是有無可取代的作用力。

不過，對於2022九合一選舉提名辦法跟選舉小組，國民黨中多位常委今天(29日)下午在中常會呼籲黨中央，盡快討論明年地方選舉提名辦法，盼穩固各地縣市長、議員、里長等提名，希望能早做決定，也有中常委舉例，像高雄市長的人選，也許可以提早準備，發揮母雞帶小雞的能量。黨內人士回應，針對提名辦法跟選舉小組，最快在農曆年後啟動。

黨主席朱立倫則在會中表示，希望黨內選舉能夠平和，他呼籲請在黨內選舉過程中，都要遵守相關規定。