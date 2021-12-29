謝長廷再度缺席立院專報 藍委質疑躲什麼？（取自陳以信臉書）

立法院本會期將在明天結束，國民黨籍外交國防委員會召委陳以信三度邀請駐日代表謝長廷赴立法院報告，不過外交部回文表示，謝大使已有既定行程，不克列席，將由台日協祕書長周學佑出席報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」。

陳以信對此提出質疑謝長廷為何不敢來？他說，今年外委會已三度發函，要駐日代表謝長廷到會備詢，但謝代表就是不能來不肯來不敢來，為何如此藐視國會？如此藐視外委會？

陳以信指出，身為外委會召委，基於職權要求謝代表來報告，謝代表基於職責也應該來，但為何就是不來？是否政府對日本福島五縣市食品進口已有政策決定？而謝代表一回日本就要宣布此事？否則為何不敢到外委會說明？謝長廷到底在躲什麼？

根據外交部書面報告，關於日本食品議題，政府的一貫立場是「食安優先」，為國人健康把關是第一要務。有關日本福島等五縣食品進口管制問題，外交部尊重並配合食安主管機關的專業判斷，依據國際規範與科學數據，並參考其他國家的作法審慎妥處，未來外交部將持續積極協助建構台日雙邊對話平台。