彰化阿璋肉圓又漲了，每顆肉圓再漲5元，售價50元。（吳敏菁攝）

彰化小吃以銅版價聞名，更有「肉圓故鄉」的美譽，但近年價格一路漲，從五年級小時候記憶裡一顆15元已漲到30元、35元，甚至45元。名店阿璋肉圓今（29）日宣布，明年元旦起，每顆肉圓再漲5元，售價50元，不少人昏倒，業者說，豬肉等多項原物料價格上漲「沒法度」，但大部彰化市和北斗鎮的肉圓店家，選擇凍漲。

「吃一顆肉圓會飽嗎？吃兩顆就要100圓了耶」、「天啊！這還是平民小吃嗎？簡直是名珍了」，彰化阿璋肉圓貼出公告調漲價格，掀起網友熱議，業者施明裕接受媒體聯訪說，製作肉圓需要用到地瓜粉、豬肉等原料，不調漲價格撐不下去，1顆肉圓從45元漲到50元，龍骨髓湯等湯品也調漲5元，從40元漲到45元。

阿璋肉圓因為九把刀「當年一起追的女孩」的電影，大大打熱知名度，成了許多人到彰化的必吃，彰化縣也有很多肉圓店，也都以各自的特色，打響知名度，像是阿三肉元、北門口肉圓、正彰化肉圓、阿章肉圓、八卦山下東民街百年老店等，吃遍所有彰化名店的肉圓，比較滋味，也是很網路爆紅年代，網紅喜愛的專題。

這次肉圓漲價，讓不少人關心是不是其他店都跟進，憂心以小吃聞名的彰化，「銅板美食」的美好年代真一去不復返，更有人熱心分析，「45漲到50，漲價幅度11％，請問薪水有調升11％嗎？」、「50元應該有含外送32％吧」。

彰化市肉圓過去漲價，最被記憶是彰化市阿三肉圓的「干貝肉圓」100元，一般肉圓50元，炸得特別酥是特色，這次表示，考量到景氣不佳，暫時不漲價。

北斗鎮堪稱肉圓小鎮，有肉圓生、肉圓儀、肉圓瑞等，十來家布滿整條街，都是一顆20元，相對彰化市比較便宜，但也稍小，消費者幾乎一次都點兩顆，北斗肉圓和彰化市的肉圓，都是彰化最響亮的肉圓地圖，各擅勝場。