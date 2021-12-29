三星電子搶先在3奈米製程導入GAA技術，並預計在2022年上半年量產，微幅領先台積電在先進製程的進展，不過，浸潤式微影之父、台積電前研發副總林本堅卻指出，三星每次都喊超前，但3奈米以下先進製程投資巨大，相對是吃力不討好，台積電則是早就開始部署，且並不一定只能朝製程微縮的方向前進。

三星早些時間透露，2022年上半年將推出3奈米製程GAA技術，為第一代 3 奈米 3GAE 技術，2023 年推出新一代3 奈米 3GAP技術，2025 年 2 奈米 2GAP 製程投產，目前3奈米良率也正朝著4奈米製程逼近。台積電則是在2022年下半年量產3奈米製程、延續FinFET電晶體架構，打算在進入2奈米製程才導入GAA技術。

英特爾則是在執行IDM 2.0戰略下，重返晶圓代工業務，在7月公布先進製程技術藍圖指出，將原本的10 奈米 Enhanced SuperFin正名為Intel 7，原先的7奈米正名為Intel 4，並開始導入高數值孔徑（High NA）EUV微影技術，之後每年分別推出Intel 3、Intel 20A、Intel 18A製程。20A製程對照台積電2奈米，並導入RibbonFET、為英特爾版本的GAA技術，屆時英特爾將追上台積電先進製程技術時程。

在三星、英特爾追擊下，台積電壓力沉重，但業界看好台積電小心謹慎發展，避免出差錯。林本堅則是認為，3奈米之後要再微縮下去是吃力不討好，有很多方法可以做，可以不用再繼續向下微縮，先進封裝是方法之一，雖然不一定省錢，但卻是增加效能的方式，朝著運算架構最佳化也可以改善效能。

林本堅指出，微影技術及產能的投資成本很高，若只能微縮一點點，不見得每個人需要，以中芯國際來說，不一定要用到EUV微影設備，現有設備就可以推進到5奈米製程，實際上能否做到，端視技術研發功力是否到位。