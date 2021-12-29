郭書瑤上阿甘與小路主持的娛樂節目《娛樂超skr》。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》日前分別邀請到這次參與「2022台灣燈會會前會 高雄跨年晚會蓬萊舞台」的歌手陳零九、邱鋒澤以及郭書瑤分別接受採訪，每個人抽考高雄相關考題，在主持人阿甘與小路提問下，笑料百出。

歌手邱鋒澤說這次很期待到高雄跨年主場蓬萊大舞台表演，因為去年疫情嚴重，已經「很久沒看到人的感覺」，還提到每次到高雄辦活動粉絲都超級熱情讓他印象非常深刻，最愛高雄的「鍋燒意麵」，但這次因為行程比較趕很遺憾吃不到，主持人小路驚嚇問會不會你這樣一說，可能31日晚上當天後台會滿滿的「鍋燒意麵」來應援，高雄的粉絲會讓你見識他們的熱情。

陳零九更是說自己可是正港「高雄郎」，能回到故鄉演唱讓他很興奮，主持人隨即拿出高雄考題，沒想到一題哪個不是高雄大眾運輸工具，打倒了「在地」的陳零九，大家都以為高雄沒有機場捷運，殊不知2008年就蓋好全台灣第一條機場捷運紅線，搞笑的陳零九恍然大悟還馬上跟高雄道歉，居然在地人這麼不了解，幽默風趣的「九澤CP」笑歪眾人。

這次獨家在高雄演出的全方位女神郭書瑤，這次提到跨年會帶來不一樣的編曲跟舞蹈寵愛粉絲，被問到服裝到底有多厲害？可愛率直的郭書瑤說：「我自己也覺得很厲害，都快要演出但我還不知道服裝要穿什麼」，主持人阿甘更說時間越緊布料就要越少，嚇得臉紅的郭書瑤連忙說不會啦，也感謝造型師的用心一定會讓大家滿意。

郭書瑤說第一部戲在高雄拍攝，地大人又熱情美食很多，也「交了一些朋友」讓主持人馬上追問是什麼朋友？郭書瑤燦笑直說我也希望是三個字（男朋友），女神意外自爆2022脫單的心願，讓現場冒出粉紅泡泡歡呼聲連連，主持人小路與阿甘為了完成她心願，提議高雄跨年表演可以改成比武招親，另類祝福女神早日找到幸福。