為協助中小微企業數位轉型，降低中小微企業應用雲端解決方案的門檻，經濟部中小微企業處推動「臺灣雲市集」，彙集多達近千項中小微型企業適用的雲端解決方案，自2021年7月1日上線至今，中小企業申請踴躍，首波點數補助額度即將用罄，將於2022年1月3日截止發放，提醒尚未申辦的中小企業，趕緊把握時間線上申辦。

臺灣雲市集平台自2021年7月1日上線後，每日的申請數量不斷增加，尤其自9月17日起開放可由企業負責人以手機認證方式申請後，中小微企業申請只需花費10分鐘即可獲得3萬點（1點=新臺幣1元）的數位點數補助，並快速在臺灣雲市集選購適性的雲端服務，半年來已有1.82萬家申請，超出原定目標的三倍！其中81％為9人以下的中小微型企業，預計至今年底將突破2萬家。

經過6梯次的審查遴選，臺灣雲市集已有974個雲端解決方案上架，中小微企業在雲市集採購的訂單皆提供買賣定型化契約來保障其權利，每個方案皆需具備5項SLA（服務層級協定）的品質承諾，讓中小微企業都可以選購到合適且安心的好服務。截至12月28日止，整體累積銷售額已達5.93億元，平均訂單金額為22000元，中小微企業實際的自付比例也從20％提升為37％。顯示臺灣雲市集因為具備了申請便利、方案多元、品質承諾等特色，受到中小微企業歡迎。

因為中小微企業申請踴躍，目前首波的點數補助額度即將發放完畢，為維護已完成點數申請之中小微企業權益，凡於2022年1月3日前成功申請點數的中小微企業，仍可以1:4的自付比例（也就是政府幫你出八成，中小微企業只需出兩成的優惠），來選購臺灣雲市集的雲端解決方案。

而原本點數申請1個月未使用收回後可再申請之規範，亦因點數即將發放完畢而停止，請中小微企業務必留意點數使用效期，於申請後1個月內完成方案選購，點數一旦收回即喪失重新發放之權益，且不得重複申請。提醒尚未申辦的企業，趕緊把握最後時間線上申辦與選購。