桃園有線電視收費高、種類少、多元組合非民眾所需，連年引發民怨，新聞處長詹賀舜10月允諾祭出長繳優惠，29日經費率委員會審議通過，基本頻道收費維持每月510元，年繳者每月降為500元，並要求業者應提供一定數量的免費頻道供收視戶收看。

桃園市政府有線廣播電視系統費率委員會審議111年度有線電視收視費用，決議回饋長期用戶，祭出年繳以上每月折扣10元優惠，意即選擇年繳的收視戶，折扣後每月收費500元，並要求業者應提供一定數量的免費頻道供收視戶收看，另維持基本頻道收視費用每月510元。

新聞處長詹賀舜表示，依據市府委託民調單位進行的滿意度調查，今年各業者整體滿意度皆在80％以上，遠高於附帶決議要求滿意度須達75％的標準，另費率委員會也要求業者自行辦理滿意度調查，進一步了解收視戶滿意與不滿意原因，以精進服務品質。同時，要求業者每年於提報收視費用申報書時，提供公用頻道的推廣策略、投入經費與未來規畫方向等資料，以維護民眾媒體近用權。費率委員會也呼籲業者應重視在地員工就業比例，以提升企業社會責任。

依據費率委員會決議，為照顧經濟弱勢族群，經社會局登記在案的低收與中低收入戶，將持續享有基本頻道方案優惠，市府新聞處今年也持續與社會局及13區公所合作，協請各區公所配合於寄送弱勢核定函時，一併發放有線電視優惠宣導單張，並透過宣導單調查弱勢族群未申請優惠方案原因，作為未來政策調整的參考。

有關機上盒裝機、復機與移機費用，維持與110年度相同之收費標準，主機裝機費1000元、單一分機裝機費100元(與主機同時安裝)或300元(於主機裝機後設置者)，訂戶暫停收視超過3個月的復機費200元，室內移機費500元、室外移機費800元。

詹賀舜進一步補充，因應OTT等串流影音盛行，全國有線電視收視戶都呈現下降趨勢，費率委員會除積極為收視戶權益把關，要求業者提出長繳優惠，也肯定今年疫情三級警戒期間，業者積極配合市府「停課不停學」線上課程與防疫記者會，協助在公用頻道播出，並加碼提供經濟弱勢族群寬頻網路服務，讓家中缺乏網路資源的市民接收訊息不間斷。

同時，因應5G時代來臨，業者應積極推廣4K高階機上盒，透過整合數位有線電視內容與OTT影音服務，提供高畫質視聽享受、多屏多螢、多元匯流服務及高速飆網。在通盤考量系統業者經營環境、網路建設、收視服務品質與內容、財務結構的合理性，並檢視其對於上一年度附帶決議的執行情形等進行綜合討論，委員會決定維持基本頻道收視費用，也通過14項附帶決議做為下一年度審議依據，期許業者提供更優質服務。

業者將持續推出多元頻道分組方案內容，以200元的A方案與510元的基本頻道組為基礎，搭配其他頻道套餐、上網方案或錄影設備，各業者分別提供5-6組收視方案供民眾選擇，期望以更彈性、優惠的服務，回饋既有收視戶，也提升申辦誘因。三家有線業者提報的多元頻道分組方案如下：

一、北桃園有線電視股份有限公司：

(一)A組：每月每戶200元(24個頻道)。

(二)B組：每月每戶249元(包含A組頻道共34個頻道)。

(三)C組：每月每戶299元(包含A組頻道共48個頻道)。

(四)D組：每月每戶530元(現有基本頻道組合＋親子或娛樂套餐2選1)。

(五)E組：每月每戶600元(現有基本頻道組合＋500G超級錄影機PVR)。

二、北健有線電視股份有限公司：

(一)A組：每月每戶200元(23個頻道)。

(二)B組：每月每戶299元(A組＋闔家餐＋PVR)。

(三)C組：每月每戶399元(A組＋闔家餐＋兒童餐＋Dongle無線上網(20M))。

(四)D組：每月每戶530元(現有基本頻道搭配3個精選HD頻道)。

(五)E組：每月每戶530元(現有基本頻道搭配3個精選HD頻道)。

(六)F組：每月每戶550元(現有基本頻道搭配6個精選HD頻道)。

三、南桃園有線電視股份有限公司：

(一)A組：每月每戶200元(27個頻道)。

(二)B組：每月每戶249元(A組＋DVR錄影神器)。

(三)C組：每月每戶369元(A組＋DVR錄影神器＋豪樂組)。

(四)D組：每月每戶999元(現有基本頻道＋20M光纖寬頻上網服務)。

(五)E組：每月每戶599元(現有基本頻道＋DVR錄影神器)。