台中市陳女近5年來，竟積欠交通停車費、通行費及違規罰單等高達26萬元，多次催繳納，也僅繳1萬多元。行政執行署台中分署近日發現她繼承1間公寓疑將轉移，緊急派員查封，陳女自知無法逃避，今天總算親自到場繳清欠款25萬餘元。

執行署台中分署表示，陳女名下有多部自小客車，各由自己及家人使用，但自2016年以來，舉凡路邊停車費、ETC通行費、路邊違規罰單皆不繳納，甚至，她在2018年12月間還因酒後無照駕車遭警察攔檢，拒絕酒測被開罰10萬2000元，累積案件陸續自2019年起移送台中分署執行。

台中分署近1年來，多次催促繳納及執行，但她僅繳1萬多元，經撤查陳女的財產現況，得知她近日繼承母親名下位於中市太平區1間公寓大廈，並無貸款已辦妥繼承登記2週，且準備再移轉給女兒。台中分署緊急派員在12月22日至戶政事務所遞送查封登記公文，並到戶籍地訪視，請家人轉告若再拒繳，將於111年1月到場張貼查封封條。

陳女自知無法逃避，29日親自到臺中分署繳納全數欠款25萬餘元。台中分署表示，政府及民眾對「酒駕零容忍」，將優先執行酒後駕車及拒絕酒測罰單，以杜絕酒駕及拒絕酒測之歪風，呼籲尾牙及春節假期將近，「酒後駕車，害人害己」，民眾切勿以身試法。

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