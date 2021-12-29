「逗陣遊台灣Amazing Taiwan」3D藝術展。一位民眾在旁人指引下擺好姿勢準備拍照。（范揚光攝）

「逗陣遊台灣Amazing Taiwan」3D藝術展。一位參觀展覽的民眾開心地拍照留念。（范揚光攝）

「逗陣遊台灣Amazing Taiwan」3D藝術展。一位參觀展覽的民眾替孩子拍照留念。（范揚光攝）

「逗陣遊台灣Amazing Taiwan」3D藝術展。參觀展覽的孩子擺好姿勢拍照留念。（范揚光攝）

「逗陣遊台灣Amazing Taiwan」3D藝術展。一位參觀展覽的孩子走過繪有南投清境農場的展區。（范揚光攝）

「逗陣遊台灣Amazing Taiwan」3D藝術展。參觀展覽的民眾替孩子拍照留念。（范揚光攝）

「逗陣遊台灣Amazing Taiwan」3D藝術展。3位民眾開心地與參加開幕表演的三太子合影留念。（范揚光攝）

「逗陣遊台灣Amazing Taiwan」3D藝術展29日在中正紀念堂開幕，主辦單位中正紀念堂管理處表示，去年首度推出3D藝術展深受好評，因此今年再次策畫以台灣為主題的3D藝術展，供民眾免費參觀，展覽內容包括宜蘭龜山島、台東熱氣球嘉年華、台南七股鹽山、南投清境農場、台北中正紀念堂及金門風獅爺等知名景點。

展出作品是由台灣知名3D藝術團隊所繪製，每件作品都展現細膩的本土風情及獨特的繪製技術，展期從29日起至2022年8月14日止。