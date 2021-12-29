資訊科技軟硬體大廠緯創集團，深耕高雄近7年，持續擴大投資，繼今年10月收購液晶顯示器大廠JDI旗下晶傑達，再標下前鎮科技產業園區建廠用地，興建車載及工控面板製造燈塔工廠，29日更宣布，因應未來高雄發展布局，將第1、2研發中心整併、擴編，遷入亞灣成功大樓，預估此波加碼投資高雄超過百億元，預估產值可達550億元，將在5年內創造3000個在地就業機會。

緯創集團高雄研發中心29日舉行喬遷典禮，由緯創副董事長黃柏漙、高雄副市長羅達生、以及經發局長廖泰翔等人共同啟用新場域，多位產、官、學、醫界代表蒞臨祝賀，現場也展示最新的智慧工廠、智慧醫療研發成果，包括獲中華電信「5G創新應用大賽」第三名及智慧特別獎肯定，具有AI辨識工序的動作辨識專家系統，展現緯創投入5G AIoT應用的實力與企圖心。

緯創副董事長黃柏漙29日表示，緯創集團在高雄札根7年，感謝經發局一路協助，讓將近400人的研發團隊順利進駐，隨著規模擴大，在29日正式喬遷進駐亞灣中華電信成功大樓。

他說，緯創今年也投資高雄晶傑達，預計將創造550億元產值、提供3000個就業機會，也盼高市府持續協助緯創投資相關需求，未來將和高市府及大同醫院、高榮醫院、中山大學等夥伴單位，持續更多角度的合作。

高雄副市長羅達生致詞時，首先肯定緯創決心投資高雄的眼光及遠見，看見高雄未來發展的潛力，對於緯創的需求，也當場指派經發局長廖泰翔全力協助。

他指出，高市府自去年上任後，積極推動許多產業轉型的工作，尤其29日所在的亞灣地區，更是重中之重，短短不到一年的時間，就吸引70多家企業進駐，辦公空間進駐率已超過9成5，因此，高市府也積極推動高軟二期、特貿三公辦都更，大約再2到3年時間即可提供進駐。

高雄經發局長廖泰翔表示，感謝緯創看好高雄，以「台北薪資，高雄生活」的理念，招募及培育高雄在地優秀研發人才。

他指出，2015年起，高市府持續補助緯創新聘高階人才薪資，每人每年最高18萬元，29日進駐亞灣也能享「006688」專案租金補貼，針對緯創前鎮新廠，也已指派專案經理提供一條龍服務，協助企業依期程建廠，為高雄創造更多高階就業機會、留住優秀人才，歡迎更多企業一起加入投資高雄隊。

緯創集團是2015年時，首度南下在高雄設立軟體研發中心，並將辦公室設在交通便捷的捷運橘線鹽埕埔站共構大樓，當時以比照台北薪資待遇延攬在地人才。

緯創2018 年首度擴編，於鹽埕區辦公大樓啟動高雄第二研發辦公室，2020年持續擴大投資，在捷運橘線信義國小站辦公大樓啟用第三研發辦公室。此次整合第一、二研發辦公室，喬遷擴編至亞灣成功大樓，預計增加百坪以上辦公面積，未來6年研發中心會增聘近150位研發人才。