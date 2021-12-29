立法院會28日三讀通過設立數位發展部，行政院官員29日表示，數位發展部籌備時間至少需要半年以上，最快明年7月掛牌，至於確切掛牌時間將由行政院長蘇貞昌決定。至於數位發展部的人力，初估至少要5、600人以上，具體人力則由人事總處評估中。

至於首任數位發展部部長，可能人選包括政務委員唐鳳、郭耀煌與科技部長吳政忠，行政院表示，尚未進行討論。據悉，有關部長人選將由蘇貞昌決定後，再向總統蔡英文報告後拍板。

行政院將新設數位發展部，掌管通訊、資訊、資通安全、網路及傳播五大領域業務，下設資通安全署和數位產業發展署，強化資安政策，促進數位經濟發展及數位科技應用的政策規劃。

有關數位發展部所需人力，由於三讀通過法案除了設立資安署外，又新增設立數位產業發展署，人力勢必將再增加，外界關注是否會到近千人左右，據悉，由於政府組織與人力精簡，數位發展部的人力不太可能達到逾千人規模，初估至少5、600人以上，未來在籌備期間，將爭取更多人力。

行政院官員指出，未來將積極籌備數位發展部，包括相關部會人力的移撥、業務的分工與細節的確認等，籌備期間要處理與協調的事務不少，最快半年完成籌備，甚至會超過半年，因此估計數位發展部最快在明年7月才會掛牌。此外，由於新設數位發展部，要在行政院院本部之外另覓辦公廳舍，有關辦公廳舍目前正在評估中。