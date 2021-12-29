台灣建築之光！位於台中市西屯區單元一重劃區、最新落成的「懋榮Next 1」，2021年一舉拿下包括有「建築界奧斯卡」美譽的英國國際地產IPA大獎，以及美國繆思Muse設計大獎、法國NDA建築設計獎、倫敦傑出房地產榮譽獎等六座獎項，不僅是對懋榮建設的肯定，同時也用建築讓世界看見台灣！全球矚目的英國IPA房地產大獎、美國MUSE建築設計獎，及法國NDA建築設計獎、倫敦傑出房地產設計獎等，均為全世界的建築規劃相關作品獎項，主要是獎勵最卓越的城市建築規劃、建築設計、精湛工藝、景觀設計，以及室內設計作品等。

懋榮建設創立20多年來，是中部生態建築的先驅者，以「生態、智慧、健康宅」為理念，堅持走一條不一樣的路，作品連年榮獲共16座國際大獎肯定。由於全球疫情未退，國際各項重要獎項，多數經由得獎者所在地授權頒發，因此，懋榮建設於2021年所獲得的英國國際地產IPA房地產建築最高榮譽5顆星大獎、美國Muse建築設計銀獎、法國NDA建築設計銅獎、倫敦傑出房地產榮譽設計獎等，今（29）日邀請前交通部長林佳龍、龍寶建設董事長張麗莉、逢甲大學建築專業學院長黎淑婷等產官學界的三位貴賓授權頒獎。

懋榮建築董事長紀吉川，以及所屬參與團隊和得獎作品社區「懋榮NEXT1」管委會主委及委員們親自授獎，同時建築界相關業者均蒞臨現場參與見證，並分享2021年國際建築設計獎項的最高榮耀。

值得一提的是，英國國際地產IPA大獎（International Property Awards ）成立於1993年，在全球設計者心中有著舉足輕重的地位，獎項分成開發商、不動產、室內設計和建築四大類，評審團來自不同國家專業領域，由全球頂尖好手同場競技，精采度可見一斑，能獲獎實屬殊榮。

「懋榮Next 1」以森林美宅為設計理念，座落安和公園第一排，規劃36％超低建蔽率、種植138棵以上喬木，以垂直綠化，讓綠意從平面躍上建築，與鄰近河岸、公園連成綠帶，形成溫度較低的「都市冷島」微氣候，創造一座公園裡的家、一棟會呼吸的房子，細膩而深具遠見的設計內涵，讓「懋榮Next 1」同時獲得IPA大獎Residential Development及Architecture Multiple Residence兩大類的獎項肯定。

至於「美國繆思Muse設計大獎」，是隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮。

「懋榮Next 1」公設會館擷取世界頂尖Design Hotel語彙，打造宛若時尚飯店的氛圍，並將頂級Resort風格融入空間，創造獨一無二的美學體驗；以多功能生活廚房為例，白天提供用餐、交誼、社區活動，夜晚化身光影交錯的浪漫空間，日夜都精采萬分。想找個地方閒坐談心，中庭雅座、頂樓Lounge、池畔沙發，風格各異的生活角落，隨心探尋。「懋榮Next 1」完美體現引領設計潮流的空間創思，因此獲得美國繆思Muse設計大獎肯定。