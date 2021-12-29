高雄巿桃源區復興里9年前因莫拉克颱風挾帶豪雨釀水災，受災戶認為，拉庫斯溪整治工程有問題，集體向農委會水保局台南分局及高巿府水利局請求國賠，一審原判災民獲賠588萬餘元，但二審認定兩機關並無疏失，改判免賠，更一審判決29日出爐，高雄高分院駁回災民上訴，維持免賠，可上訴。

災民主張，2012年6月10日開始連降大雨，導致拉庫斯溪夾帶大量土石流入復興里下部落，淹沒災民們的土地及房屋等。台南水保局未對拉庫斯溪疏濬，也未監督桃源區公所辦理清疏，高市府水利局所設置的拉庫斯溪復興里聚落安全護岸工程也有管理欠缺的問題，因此請求國賠。

一審判決災民勝訴，可獲賠588萬餘元，而二審高雄高分院則認為，台南水保局及高巿府水利局並無疏失，因此改判免賠，災民提出上訴，最高法院則發回更審，高雄高分院更一審判決結果29日出爐，法官維持二審免國賠判決。

更一審法官認為，拉庫斯溪在莫拉克颱風後產生千萬立方公尺的崩積土石堆積上游，台南水保局已適法監督桃源區公所辦理拉庫斯溪清疏工程，也就該工程執行中的氣候現狀，彙整各方專業意見，及時進行工程的變更設計，以強化部落的安全保障，且台南水保局清疏工程的工法順應當地自然環境，與現今河川治理的工程常規相符，可以適度減免土石外送所造成的二次災害，認定台南水保局的管理行為無疏失。

至於拉庫斯溪護岸由高市府水利局發包興建，在611水災前驗收時，就發現有部分護岸混凝土鑽心抗壓強度不符設計規範，承作廠商還因此被要求該段護岸要拆除重作，因水利局發現缺失即命廠商改善，已忠於職責，也難認有何不法。