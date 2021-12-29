無黨籍林昶佐罷免案即將在明年1月9日投票，罷免方和林昶佐團隊也都積極展開宣傳。前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥看完「未來事件交易所」的預測數據後指出，現在的選情比天氣來要冷，而最大的問題是出在國民黨；不過，他也認為，距離投票還有一段時間，還是有機會一夕翻轉，而關鍵也是在國民黨。

「未來事件交易所」副總編輯謝國安今天(29日)訪問童仲彥時表示，目前「未來事件交易所」認為，投票門檻一定會過，但網友們其實不太看好罷免案能通過，「只有25塊錢」，而同意票大概會落在25-50%，也就是都不會過。

童仲彥則說，現在中正萬華的狀況相當冷，比今天的天氣還冷，最大問題出在國民黨，國民黨身最大反對黨，但要加油。罷昶的發展，還是有機會一夕間翻轉，關鍵在國民黨不要再分裂、內鬥，想自己的政治利益。

童仲彥指出，罷免案之所以能成案，台北市議員鍾小平出了相當大的力氣，但進入投票階段氣勢卻瓦解，是因為鍾小平說，罷免票數是回國民黨的伴手禮，「全部的人都瘋了」。也因此現在鍾小平常常被嗆聲。

對於罷免，童仲彥表示，當初自己的金色力量黨提出五大理由，包括讓學生吃萊豬等問題，結果林昶佐不敢反對，完全跟著民進黨；另外，萬華爆發疫情時，衛福部次長石崇良把萬華當疫情破口，林也不反對，後來難怪環南市長自治會會長林勝東出來幹譙他。

不過，童仲彥也坦言，台灣人很健忘，並指林昶佐最近開始掃街拜票，是遇到危機才出來，平常是看不到他，不會出現在地方。