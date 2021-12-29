面對近日大陸陝西西安疫情持續升溫，三星官網29日公告，因疫情原因將暫時調整西安廠的營運，盡可能保護員工安全。業界指出，近期NAND（快閃記憶體）現貨價小幅震盪，但跌幅已趨緩，隨著三星西安廠停止營運，或將牽動NAND Flash價格，有助價格翻揚向上。

西安官方29日也說明，統計28日市內新增確診數151例後，本輪疫情從12月9日以來已累計本土確診病例962例。

此外，大陸國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華在29日國務院聯防聯控機制新聞發佈會表示，陝西西安疫情仍處於快速發展階段，且有病例外溢至省內、省外的情況。風險人員排查和管控措施需進一步加強，後續疫情社區傳播風險仍較高。

據新浪網引述三星公告，將採取一切必要措施，包括利用自己的全球製造網路，來確保客戶不受本次停滯運營的影響。目前三星在西安佈局以NAND Flash為主，一期月產能約12萬片，二期月產能約13萬片，共占該公司NAND Flash產能42.3％，全球產能15.3％。

而三星還在持續加碼在西安擴建，其目標是大陸建立96層V-NAND生產基地，但進度受疫情影響而推遲。

西安市29日舉行新冠肺炎疫情防控新聞發佈會也公布最新的高風險地區為1個、位於雁塔區小寨路街道長安大學社區，另外還有中風險地區總計58個。