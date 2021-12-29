大陸教育部28日舉行新聞發佈會，預估2022屆的畢業生規模預計1076萬人、較上年增加167萬，規模、增量都創下歷史新高，但由於疫情影響持續，更出現「就業難」與「招人難」並存現象。與會的中國石油大學（北京）黨委書記陳峰認為，面對經濟新常態與國際大變局之下，自由職業、靈活就業，充分就業，是當前提出宣導大學畢業生就業的一個方向。

陳峰說明，面臨第四次科技和產業革命讓企業結構在變，包括大學。隨著互聯網技術的應用，平台經濟、共用經濟蓬勃發展，創造出很多新業態、新職業，也孕育出更多就業方式，從學校的角度來說是積極鼓勵支持。

他指出，針對這種新趨勢變化，大學在學生培養過程中，特別是就業指導，要大力加強教育引導，樹立正確擇業觀、就業觀，也相信各大學都有些鼓勵創新創業的種子基金，培育畢業生創新創業。

根據《中國青年報》引述大陸教育部高校學生司司長王輝說，綜合研判，當前大學畢業生就業形勢依然嚴峻複雜，坦言大陸經濟發展正面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱3重壓力，這些壓力會對就業產生影響。