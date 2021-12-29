藍綠近來針對大新竹合併升格爭論不休，國民黨主席朱立倫今說，他在乎台灣整體規劃而非誰參不參選，新竹市長林智堅回擊，竹竹併有急迫與必要性，「可以快為何慢？」，還說自己不選後所有妖魔鬼怪就現形了。對此，國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨團總召柯建銘與林智堅一再迴避升格當中的關鍵議題，如今師徒二人政治算計遭擋下，仍不放棄持續攻擊在野黨，令人遺憾。

凌濤表示，「林智堅說的有件事是對的，就是竹竹合併讓許多妖魔鬼怪現形」，在整個討論大新竹合併升格的過程中，看得出蔡英文總統是整樁事件整合者，柯建銘是執行者，難道林智堅指的妖魔鬼怪是民進黨的「自介文」？誰是為一黨一人之私的「妖魔鬼怪」，朝野政黨與台灣民眾心中一目瞭然。

凌濤指出，竹竹苗2026先配套再合併升格的倡議得到竹竹苗跨縣市超過7成以上的在地民意支持，連林智堅自己治理的新竹市都有將近8成民意同意，怎可稱此為假議題？難道不符合民進黨與林智堅利益的議題，即便在地民眾高度支持都是假議題？

凌濤提醒，林智堅如今應好好靜下心來提出升格計畫書與其他具體配套規劃，不要將新竹發展當成兒戲，也別再將時間花在攻擊在野黨。