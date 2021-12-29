林鳳營快樂播種計畫助偏鄉兒童，迎向高品質未來。(圖／吳靜君攝)

在M型的社會趨勢下，貧富間的差距愈來愈大，台灣兒童也面臨兩極化發展，偏鄉兒童面臨資源匱乏，身為台灣鮮乳的領導品牌「林鳳營」以「高品質生活」為核心，發起「林鳳營快樂播種計畫」並且開設「名人小學堂」首堂課導師就是台灣棒球界森林王子、現任中華職棒味全龍打擊教練張泰山。

偏鄉孩子面臨的問題包含學習落後、資源相對少，連孩子都開始為自己擔憂，為了幫助偏鄉孩子儲備能量，迎向高品質的未來，發起快樂播種計畫，為公益團體及偏鄉孩童發聲，提供豐富心靈課程。

在實體實踐上，舉辦「名人小學堂」希望可以募集更多力量為偏鄉孩子存下一堂課，找到未來的希望。偏鄉孩子除了缺乏實體資源之外，其實更缺擴大視野的機會，林鳳營開設「名人小學堂」號召各界領域導師前進偏鄉開課開啟孩子的視野，首堂課邀張泰山為名人導師，到瑞芳瑞濱國小分享棒球故事，並且親自教導小朋友打球。

張泰山說，小朋友真的很天真，有小朋友說最快樂的事「有老師、同學的陪伴」，讓他印象深刻。