極富創意的啟動儀式，由來賓手持裝滿彩色沙的保特瓶，在瑪利亞青年大鼓隊振奮人心的節奏下一起澆灌，象徵「Merry Young 快樂襪」走出心智障礙者的設限。（盧金足攝）

「Merry Young 快樂襪」這個品牌也帶領台灣社會朝向全世界的 永續發展目標SDGs共同前進。（盧金足攝）

跨出成功第一步！瑪利亞心智障礙青年「Merry Young 快樂襪」自立計畫美夢成真，29日在瑪利亞愛心家園舉辦慶祝「Merry Young 快樂襪子店」募資成功品牌上市暨電商啟動儀式，台中市府副市長令狐榮達特別出席力挺「Merry Young 快樂襪」自立計畫，肯定「這是可以改變世界的新型商業模式」。

瑪利亞心智障礙青年「Merry Young 快樂襪」自立計畫，11月3日開始在嘖嘖募資平台上透過群眾集資籌措開店經費，短短43天即獲得贊助者熱情響應達標350萬元。

極富創意的啟動儀式，由來賓手持裝滿彩色沙的保特瓶，在瑪利亞青年大鼓隊振奮人心的節奏下一起澆灌至啟動儀式台，象徵「Merry Young 快樂襪」走出心智障礙者的設限，邁向第一步品牌上市。

令狐榮達鼓勵瑪利亞心智障礙青年「Merry Young 快樂襪」，強調身心障礙者在過去的觀念，常被看成被動的弱勢族群等待提供服務，但瑪利亞基金會創立「Merry Young 快樂襪」由非營利組織所推出的社會企業新品牌，試圖翻轉這樣的關係。

「從他們的經營模式，看得出來能讓身障者化被動為主動發聲」，令狐榮達說，從受助者轉變為創造者，幫助身心障礙者開創社會形象與價值，增進身心障礙者自立生活的能力，減輕其家庭負擔。

此外，經由獲利實際提升對弱勢 族群的服務，滿足更多弱勢者的需求，解決社會問題，這是一個可以改變世界的新型商業模式。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴感謝「Merry Young 快樂襪」的新創事業，很幸運在一開始就朝向開立一間實店面的願望前進，募資成功後第一步先成立網路商店，並同時著手實體店面的規劃，店面預定地址在台中市最美的柳川河畔，也是每年聖誕節台中市的超人氣打卡景點。

預計明年此時「Merry Young 快樂襪」就能開幕，希望這家店能代表台中市成為促進身心障礙者就業具代表性的社企文創館。

「Merry Young 快樂襪」電商正式啟動，瑪利亞基金會說，將會陸續推出更多商品及折扣優惠，歡迎全國企業、社團優先採購或洽談品牌聯名公益合作，關注「Merry Young 快樂襪」官方粉專掌握最新消息。