消息人士透露，美國總統拜登考慮提名前財政官員拉斯金（Sarah Bloom Raskin）擔任聯準會（Fed）理事與負責監管的副主席，後者是政府對於美國銀行最有影響力的職位。拜登亦考慮讓經濟學家庫克（Lisa Cook）與傑佛遜（Philip Jefferson）填補即將空缺的兩席理事。