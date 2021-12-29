Fed金融監管副主席 拜登考慮提名前財政官員拉斯金 20:262021/12/29 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消息人士透露，美國總統拜登考慮提名前財政官員拉斯金（Sarah Bloom Raskin）擔任聯準會（Fed）理事與負責監管的副主席，後者是政府對於美國銀行最有影響力的職位。拜登亦考慮讓經濟學家庫克（Lisa Cook）與傑佛遜（Philip Jefferson）填補即將空缺的兩席理事。 鋒裕匯理全台首檔綠債基金 熱募 重金空運搶先抵台 中社花市鬱金香全台首亮相 #拜登 #考慮 #拉斯金 #Fed #副主席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登簽國防授權法 環太軍演建議邀台 04:102021/12/29 話題觀察 航運業發年終！台航考核＋績效獎金9個月 13:302021/12/29 財經 蘇丹金礦發生坍塌 30多人喪生 19:542021/12/29 國際 陳清波文教基金會核發600萬獎學金 助苗栗百位弱勢學子 16:062021/12/29 寶島 Omicron全面擴散 拜登解除非洲南部國家旅行禁令 05:042021/12/29 國際 加拿大國際餐飲大賽 景文科大奪16金7銀 04:102021/12/29 生活新聞 《金融》金管會打炒房 納管金控銀行旗下租賃業 08:012021/12/29 財經 阿拉斯加12月創高溫下暴雨 專家：氣候變遷徵兆 17:192021/12/29 國際 防制酒駕 黃偉哲：考慮公布酒駕者姓名、居住社區 12:132021/12/29 政治 放大年終獎金靠自己 台股高股息基金幫你增值又加薪 16:302021/12/29 財經 不入民眾黨卻要選北市惹基層雜音 黃珊珊：政黨不在考慮之內 13:372021/12/29 政治 財經熱門新聞 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 台積電3奈米有多狂？內行驚爆3大關鍵：摩爾定律沒死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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