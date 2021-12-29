有鑒於俄羅斯在烏克蘭邊境增兵引發緊張，美國與俄羅斯官員近日證實，雙方同意於2022年1月10月舉行安全會談，會談重點亦包括核武控管在內。拜登政府先前表示，若俄國侵略烏克蘭的話，那美國不排除採取嚴厲的制裁措施。