美俄明年1月安全會談 聚焦烏克蘭議題 20:262021/12/29 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑒於俄羅斯在烏克蘭邊境增兵引發緊張，美國與俄羅斯官員近日證實，雙方同意於2022年1月10月舉行安全會談，會談重點亦包括核武控管在內。拜登政府先前表示，若俄國侵略烏克蘭的話，那美國不排除採取嚴厲的制裁措施。 美日韓防長會談 擬2022年1月夏威夷談北韓議題 《國際產業》歐洲天然氣價飆 Yamal管線連6天逆回輸波蘭 #會談 #烏克蘭 #俄羅斯 #控管 #美俄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 娘子軍抗俄 烏克蘭擴大女性戰時徵兵範圍 3種人安啦 10:302021/12/28 軍事 《國際經濟》北溪二號天然氣管必開通 俄國副總理掛保證 14:492021/12/29 財經 2022年黃小玉價格波動恐加劇 22:002021/12/28 財經 俄羅斯與北約 明年1月重啟對話 04:102021/12/27 話題觀察 歐洲天然氣再飆天價 04:102021/12/26 財經要聞 俄羅斯一旦入侵烏克蘭 藍委憂台海出現這效應：牽一髮而動全身 09:122021/12/27 政治 戰雲密佈 美軍E-8C作戰指揮機出現在烏克蘭上空 18:132021/12/29 軍事 二手戰機大熱門 多國算盤打得精但得看臉色 13:202021/12/27 軍事 拜登簽國防授權法 環太軍演建議邀台 04:102021/12/29 話題觀察 瑞莎二度遭爆搶功把選手當工具 網友挺她「歸納6疑點」搶捐款支持 13:292021/12/28 娛樂 俄羅斯關閉最知名人權團體 布林肯批侮辱人權 18:262021/12/29 國際 財經熱門新聞 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 台積電3奈米有多狂？內行驚爆3大關鍵：摩爾定律沒死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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