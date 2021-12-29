韓聯社報導，韓國當局決議將國會議員及地方首長候選人年齡下限下調至18歲，也就是說高三學生也能參選；不過總統候選人仍須年滿40歲，這點並無改變。

據報導，韓國國會政治改革特別委員會旗下公職選舉法暨地方選舉區制度改革小組28日開會，會中審議通過「公職選舉法」修正案，將國會議員和地方首長選舉的參選年齡限制由現行的25歲下調至18歲。

上述修正案預計最早可於30日在國會過關，並於明年1月中旬獲國務會議通過。法案正式生效後，可望首度適用於明年3月9日舉行的國會議員補選。

另外，根據現行法律規定，總統候選人的年齡須在40歲以上，因此與上述修正案無關。

去年1月，韓國總統文在寅也批准頒布另項「公職選舉法」修正案，將投票年齡從19歲降至18歲，年滿18歲的公民可投票選舉總統和國會議員等，相關規定已自同年4月15日的國會議員選舉開始適用。