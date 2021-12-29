民進黨強推竹竹併引發爭議，國民黨文傳會主委凌濤今以「民主進步黨第13屆第35次中常會新聞稿」、「2011年十年政綱－區域發展與治理篇」內文，大酸蔡英文總統「換了位置換了腦袋」，蔡英文自2009年、2011年擔任黨主席時國土規劃的主張，至今「完全跳票！」，上任多年至今「進度為零」，完全經不起民眾考驗。

凌濤三問蔡英文，民進黨曾經認為「大都會升格，鄉村變孤兒」，如今僅推「竹竹併」豈不是讓苗栗縣成為台灣區域發展孤兒？民進黨當時主張「財劃法要調整」，如今卻忽略財務資源不均，硬在2022闖關？蔡英文2011在十年政綱媒體座談會表示「南部的重視程度不足，甚至於中部也無特別考慮到均衡發展的問題」，如今對彰化升格隻字不提，將彰化縣民當作二等公民？

凌濤強調，2021的蔡英文，應該先為2009、2011的蔡英文道歉，立即召開國是會議，並與民意站在一起的國民黨朱立倫主席就「整體國土規劃」公開辯論。

凌濤提及，時任嘉義縣長陳明文及政策會副執行長劉建忻開記者會曾提到三點，如今對照民進黨「因人設市」顯得相當諷刺，主詞替換後也非常適切地體現民進黨今天的做法，亦即「民進黨的行政區劃充滿政治計算」、「國民黨的基本態度：平等、均衡、公平」、「若升格延選，年底將是升格孤兒、二等縣市的選舉」，2009年在野的民進黨重重的打了2021位高權重的民進黨一巴掌。