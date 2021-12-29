日本「國民老婆」新垣結衣今年5月閃嫁歌手星野源，讓大批粉絲心碎一地，日前她出席活動，還被指臉型變了，仙氣似乎不如以往，就有台灣網友在PTT發問「 繼新垣結衣下個國民老婆是誰」，掀起網友熱議。

有網友在PTT以「繼新垣結衣下個國民老婆是誰？」為題發文，感嘆新垣結衣嫁給星野源後歪掉，並稱一點也不仙了，因此好奇下個能被稱作國民老婆的日本女星是誰。原PO接著表示，自己覺得21歲的濱邊美波不錯，底下則有不少網友跟著附和，激動直呼「濱邊美波我婆」、「就是我老婆濱邊美波」。另外，也有不少人提到永野芽郁、橋本環奈等新生代人氣女星。

21歲濱邊美波有日版王祖賢之稱。（圖／翻攝自濱邊美波官方IG）

事實上，日本網站《prtimes》上月在「1122好夫婦日（いいふふiifufu）」就有舉辦投票活動，讓高中男同學票選出他們心中的理想老婆，未料新垣結衣、石原聰美、綾瀨遙等知名女神都沒上榜，除了季、亞軍的廣瀨鈴、橋本環奈，第一名就是濱邊美波，濱邊美波因主演電影《我想吃掉你的胰臟》走紅，外型甜美清純的她被封為「長澤雅美第二」、「日版王祖賢」，而她是從日本著名的「東寶灰姑娘」選秀出身，自帶透明感又有電力笑眼，是日本新生代女神之一。

至於新垣結衣日前露面為戲宣傳時，被發現臉型有點變化，遭指和以前長得不一樣，對此，她也解釋其實自己在2019年時就拔掉3顆智齒，接著開始矯正牙齒戴上矯正器，是因為戴著牙套的關係，咬合與咀嚼的方式有些改變，因此臉型才會看起來有些變化。