2021年全球受到新冠肺炎疫情的影響，許多產業受到衝擊，連帶各慈善活動也因此縮小規模或停辦，在疫情衝擊下，募款變得更為艱難，捐款下降、活動停擺、物資缺乏，社福團體勸募雪上加霜，社福團體只能咬牙苦撐讓服務不間斷。永達社會福利基金會於29日假台北車站舉辦「紅包愛」公益記者會，媒合社會資源匱乏的弱勢機構，在寒冷的歲末，募集幸福紅包，傳遞「幸福。希望。愛」予弱勢兒少。

永達自2013年舉辦「紅包愛」公益活動，每年媒合六家弱勢機構，透過紅包袋義賣替弱勢機構募集經費，並藉由紅包袋的傳遞，讓每一個紅包袋成為一份愛的延續。永達保經暨永達社福基金會董事長吳文永表示：「永達紅包愛今年邁入第十年，這十年，感謝所有名人、永達人、永達客戶、一般民眾願意和永達一起支持紅包愛活動，堅持做公益，實在傳遞愛與關懷。希望透過紅包愛，讓更多民眾了解弱勢孩子的實際需要，幫助孩子把握任何一個翻轉人生的機會。」

過去九年，永達紅包愛活動募集超過1447萬元善款，幫助54個弱勢機構，受關懷、扶助的個案超過21578人次。回顧永達紅包愛捐助過的個案，阿修父母離異，與爺爺、奶奶同住。奶奶因病過世，爺爺也因工作時間長無力照顧阿修。阿修接受機構的輔導，穩定就學、逐步建立對人的信任，考取國家中餐丙級證照，更順利升學就讀高職。課餘時間在青年咖啡工讀，負擔自己的生活費與學費，也用心在咖啡領域的專業學習，參加拉花比賽屢獲佳績。阿修期許自己能完成大學學業，為自己的人生帶來希望和改變。從小不愛念書的小久，因媽媽罹患精神疾病，爸爸離家出走不知去向，父母皆無法撫養，國中時來到機構，在機構的輔導與陪伴下，成績大大進步，是小久最自豪的事，「把眼前的事做好，就是對未來所做的最好準備」。小久目前在青少年公益商店實習，期許自己未來能成為店長，踏實努力。

今年個案小鑫，父親罹患淋巴癌第四期，家庭突遭變故，家中經濟重擔頓時落在菜市場擺攤及打零工的母親身上。小鑫不讓自己成為父母負擔，在家幫忙照顧弟弟及協助家務，讓父親能安心養病。弱勢孩子面臨重重困境，家庭功能失衡，有些沒有父母照顧；有些孩子繳不起學費、買不起學用品，甚至連三餐都成問題；也有孩子發展遲緩，卻無法接受早療教育。社會上仍有許多弱勢兒少，需要民間機構的安排照護或提供協助解決生活困境等問題，才有機會平安長大。

2022年永達紅包愛邁入第十年，以「十載傳情 實在傳愛」啟動第十年的活動。邀請體壇之光：游泳國手王冠閎、拳擊國手林郁婷、體操國手唐嘉鴻；以及全能藝人：歌仔戲最帥小生陳亞蘭、全能老爸蔣偉文、甜甜媽咪小甜甜張可昀，擔任2022「永達紅包愛」愛心大使，協助紅包袋推廣，並鼓勵弱勢孩子不放棄在逆境中前行，定能寫出燦爛的人生篇章。記者會上愛心大使全力推廣，其中陳亞蘭與台中市私立弘毓社會福利基金會服務的個案軒軒、莉莉合唱一段「身騎白馬」，發揮歌仔戲說唱演藝術，首賣金額達到1326700元。

將捐助「台灣大心社會福利協會」提供目睹家暴兒少心理復原力量、「桃園市私立育德兒童之家」協助建構早療空間與設備、「新竹台灣行動兒童療育協會」讓偏鄉地區遲緩兒獲得早療教育、「台中市私立弘毓社會福利基金會」辦理慢啼寶貝茄寶兒童劇團，讓遲緩兒有發光的舞台、「臺南市以恩關懷協會」為弱勢家庭孩子提供3C設備，讓孩子充分學習、「台灣凝愛關懷弱勢協會」提供弱勢家庭孩子課後輔導，藉此提升學習力。