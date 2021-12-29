寵物不小心走失，總讓飼主心急如焚。今（29）日嘉義一名飼主為了找到愛貓，在臉書社團發布「懸賞令」，願意直接給尋獲者現金50萬元，貼文引起網友關注，笑說年終獎金就靠貓貓了。

江姓飼主今日在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，表示家中一隻藍貓（英短）中午在嘉義市五福街217巷口走失，為了早點尋回愛貓，一開始懸賞新台幣30萬元，之後又再加碼到50萬元，尋獲者可直接拿到50萬現金，「請各位幫忙協尋…急急急」。

嘉義一名飼主懸賞50萬元，請民眾協助找回愛貓。（圖／翻攝臉書社團嘉義綠豆大小事）

貼文引起熱議，不少網友紛紛留言，「哇50萬，應該是很寶貝很重要的，祝你找回愛貓」、「貓咪剛走失幾個小時，通常不會走遠，家裡附近先仔細地找」、「看著金額增加，就可以知道這孩子對版主的重要性！願版主早日跟毛孩子團圓」。

高額賞金也讓不少人躍躍欲試，「貓貓我不想努力了，年終靠你了」、「嘉義人先不管他什麼設計展，先找貓了啊」、「高雄人都想衝去嘉義找貓了」、「晚上五福街要塞車了」、「等等下班帶我家發情的藍貓去找看看」、「跟抓寶可夢一樣，整條都塞車了」。

也有不少網友分享各種尋貓秘訣，「剪刀找貓法，很有用，我的貓自己跑回來」、「抓一隻發情的母貓去附近逛逛，或許會冒出來」、「可以帶貓咪愛的玩具與飼料拜土地公求籤喔」、「可以將你家門或窗戶留一點空隙，讓貓咪自己回家」。

還有人建議可以請貓找貓，「可以去路上跟流浪貓說，你是誰的主人，還有請弟弟回家，弟弟就會回家了，記得弟弟有回家，要請浪貓吃罐頭大餐」，也有人附和這個方法真的可試試，「流浪貓會幫忙找，然後還會帶牠回家」、「不少人的貓是這樣找回來的」。