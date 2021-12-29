台灣茶產業之光！2021年ITI（International Taste Institute）歐洲國際風味評鑑所結果出爐，孫紅茶行「台灣紅茶Taiwan Black Tea」再度拿下最高榮譽三星獎，成為全球唯一連續五年榮獲最高榮譽肯定的紅茶，彰顯其卓越品質，也讓全世界看見台灣。

台中發跡的孫紅茶行負責人孫于翔表示，台灣紅茶以「五福臨門」為主題，特調的東方紅瓷身鎏金大字，是個「福」字。但從遠看，就像一個「活」字，這種字體的寫法就寓意著「活著就是一種幸福」，綜觀2021年，全球疫情等事件，活著就是一種福氣。孫紅茶行連續五年獲三星獎，以「五」與「福」結合，搭配台灣國花梅花，祝台灣五福臨門。

孫于翔表示，孫紅茶行連續五年榮獲歐洲三星獎的台灣紅茶，秘訣在於使用不噴農藥的茶菁製作，茶樹栽種不噴農藥使產量短少，且要求人工採摘，並經過人工挑揀，100多朵茶葉，經過篩選，僅保留1－2朵成為台灣紅茶，做出來風味極佳。

孫于翔說，將燒開的熱水注入壺中，湯色如紅寶石般鮮豔呈現，先聞到一股綿密扎實木質香，甜潤清新的口感，嚥下後舌尖到喉間迴盪一股微微清涼及花果清香。他強調，孫紅茶行台灣紅茶於全台機場免稅商店販售過程嚴格把關，除了品質，還需符合無農藥安全檢測才能送達消費者手中。

茶葉本身的品質是重中之重，台灣紅茶要求最高等級嫩芽採摘，因為「茶氨酸」集中在幼嫩的芽葉處，茶湯中的茶氨酸喝下後，會在口中轉化成甘甜的味道，沖泡後的口感較為順口甘甜、不易有苦澀味。孫于翔表示，此要求雖然產量低、成本高，但內含物積累到一定程度，呈現的滋味和香氣都會更加飽滿。

相較於一般機器採收的茶葉，台灣紅茶手工採摘的芽葉新鮮幼嫩、外觀完整，在經過發酵、乾燥等技藝製成茶葉，喝茶時以水沖泡，就會展開為完整的茶葉，視覺上也是一種享受。

台灣紅茶的製作經過室內浪菁萎凋、揉捻、解塊、發酵、最後乾燥，「製茶除了講究天時地利人和，還有技術」。孫于翔說，孫紅茶行堅持手工浪菁，利用雙手輕、中、重力道控制味道，讓茶保持柔軟活性，感覺就像是幫茶葉按摩般，整個流程反覆七次，製作完成味道層次非常鮮明。

孫于翔表示，孫紅茶行台灣紅茶連續五年榮獲歐洲ITI三星獎，更獲得台灣與全球百大企業指定禮物，同時也是總統府致贈貴賓的特色禮物，鼓舞孫紅茶行以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續創造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界的紅茶愛好者不同於茶的感官體驗。