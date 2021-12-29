新冠疫情爆發後，隨著遠端需求與宅經濟暴增，加上汽車大廠錯估情勢砍單，導致晶片供應面臨極大困境，甚至在今年延燒至晶片荒景象，各大晶圓代工廠也展開罕見的大規模擴產步調，並在北京當局主導的半導體自主化進程下，大陸晶圓代工龍頭中芯國際在北京、上海以及深圳的擴產計畫若能順利推動，將有望超車聯電、格芯，成為全球晶圓代工三哥。

今年最緊缺的晶片集中在28奈米製程為主的成熟製程晶片，這也讓台積電罕見在大陸南京廠擴增28奈米製程生產線，以及在日本熊本縣投資22/28奈米製程晶圓廠，顯見市場對成熟製程晶片的需求緊缺到台積電也必須回頭擴產10年前技術的生產線。

近年先進製程研發競爭愈發激烈，資本支出更是翻倍成長，導致許多廠商陸續退出競爭行列。聯電於2017年宣布退出12奈米以下製程競爭，格芯2018年8月宣布退出7奈米及更先進製程。

美國政府去年9月開始針對中芯國際打壓，甚至在同年12月底將中芯列入實體清單，導致原本就相當緊缺的成熟製程晶片供應再度遭到打擊。

研究機構Gartner數據顯示，今年全球晶片製造業擴大資本支出、投入約1460億美元，比疫情前高出50%，但用在壓力最龐大的成熟製程，僅不到6分之1比重；台積電、三星電子以及英特爾就占據2021年半導體產業資本支出的60%，導致汽車、家用電器以及小型電子產品的成熟製程晶片持續供應緊張。

聯電、格芯、中芯國際等成熟製程為營運主體的晶圓代工廠就在今年大放異彩，聯電今年的資本支出達到23億美元，創下放棄先進製程研發以來最高紀錄，聯電也攜手大客戶簽下長約，擴充在台南科學園區的12吋廠 Fab12A的P5及P6廠區的產能，以給予優先提供產能的合作關係，不僅協助客戶確保產能供應，聯電先前表示，目前長約與單一客戶需求，已經達到訂單3分之2，有信心維持高檔的產能利用率，就算需求轉弱，也較能抵抗市場波動影響。

目前傳出聯電28奈米產能將在明年第一季持續漲價，甚至超越台積電報價， P5擴產的1萬片產能預計明年第二季到位，P6的2.75萬片產能則是預計2023年第二季陸續投產。

格芯今年重返資本市場，執行長 Tom Caulfield受訪指出，該公司從2020年8月以來就產能滿載，產能利用率更超過100%，2023年底前的產能已經全部出售，未來5~10 年，該公司會追求供應而不是需求。格芯今年稍早也指出，將提高車用晶片至少1倍產能，並斥資60億美元擴產，並在日前與AMD簽訂長約，從2022年至2025年，向格芯採購21億美元價值的產能。

至於中芯，在美國政府出手阻撓下，不僅荷商艾司摩爾(ASML)的極紫外光(EUV)微影設備無法出貨給中芯，今年3月宣布、與ASML簽約期限到年底的12億美元深紫外光(DUV)微影設備訂單也沒有下文。

中芯資深副總裁彭進指出，在源源不斷的訂單需求下，受美國禁令影響，讓半導體生產設備出口審批周期延長及設備交期本身也延長的影響，中芯擴產的進度依然沒有滿足客戶的產能需求。彭進表示，今年中芯8吋晶圓產能擴產4.5萬片，較原先預期少35%，12吋擴產1萬片，比計畫少了1萬片，對中芯、客戶和整機廠都帶來了較大的影響，成熟製程擴產還需要3~6個月時間，2022年、2023年擴產水準會持續超過今年規模。

中芯於北京興建用以28奈米製程、12吋晶圓廠，以及日前宣布在上海、深圳的110 億美元擴產計畫。中芯目前的產能主要用來生產大陸市場所需的汽車電源管理晶片 (PMIC) 和微控制器 (MCU)，隨著大陸市場需求也不斷攀升，中芯市占率也逐步站穩全球晶圓老五的地位。

中芯國際資深副總裁、中芯北方總經理張昕指出，由中芯、國家大基金二期、亦莊國投合資成立中芯中芯京城北京三期，明年5月就會有設備進廠，讓中芯北方在北京的擴產進入高速成長，若3大地區的投資案都能順利擴產，將有機會挑戰聯電老三的地位，但目前來看仍有重重挑戰要克服。

據研調機構集邦科技（TrendForce）本月初公布今年第三季晶圓代工領域的市占率排行，台積電以高達53.1%市占率穩坐龍頭寶座，三星的晶圓代工部門則是17.1%市占率居次、較上季下滑0.2個百分點，接著是聯電以7.3%居於第三、較上季上升0.1個百分點，格芯市占率維持在6.1%、排名第四，中芯以5%排名第五、較上季下滑0.3個百分點。

成熟製程部分，聯電以第三季合併營收20.1億美元、創單季歷史新高，受惠於終端產品強勁需求，毛利率升至36.8％，有望持續增長，產能利用率持續超過100%；格芯在第三季財報顯示，淨營收攀升至17億美元，淨利500萬美元或每股盈餘7美元，轉虧為盈，毛利率仍處在偏低的18%；中芯第三季財報顯示，合併營收來到14.2億美元、全年營收估成長39%，毛利率30.2%、預估全年將逼近30%。就從以上數據來看，在成熟製程競爭行列仍由聯電拔得頭籌。