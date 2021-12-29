NCC在29日公布眾所矚目的「數位通訊傳播服務法」架構，大型網路平台業者將被納管為「指定線上平台服務提供者」。前民進黨立委郭正亮指出，NCC的目的是要讓平台警惕，但要掌握對平台處分權很困難，「你以為你是世界政府？」且大部分立委也都反對；至於NCC為何在此時提出草案，郭正亮直言，「因為他就想管」，他更表示，NCC「真敢死」，「你到立法院審審看」。

郭正亮29日在政論節目《國民大會》中表示，這個不是針對個別節目，而是針對平台業者，中介服務者要負什麼責任？但台灣的平台業者，比較大的幾乎都是外商，「你去管YT、IG，看你怎麼管？誰甩你？」郭正亮指出，對個別節目有意見，要找YT的主管來非常困難，「美國不會甩你，你是台灣，你以為你是世界政府？」

郭正亮認為，現在涉及的是這些平台落地後的管理，而NCC的目的是讓平台警惕，比如是不是以後就讓節目不要上架或暫停10天，「他想要有這種處分權」。但據自己了解，美國的平台落地之後，要掌握這種處分權非常困難，這法也沒進立院，目前只是是總草案，「我聽到的立委大部分都反對」。

主持人問郭正亮，為什麼要在這時候提？郭正亮直言，「因為他就想管」，NCC認為台灣的平台業者都沒有責任，是不是太鬆了？事實上台灣的網路節目一直都沒有規範，「我當立委10幾年，也待過科技委員會，一直有主管單位想立相關法律，可是始終提不出方案，他這真敢死，就提出方案，你到立法院審審看」。