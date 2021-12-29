晚上突然有民眾到五福街找貓。（讀者提供）

嘉義江先生今天在地方社群網站po文「懸賞50萬元協尋藍貓」，引發網友熱議，江先生說這隻貓叫「弟弟」，今天中午突然在嘉義市五福街走失，養了約2年，感情很好，所以不惜重金懸賞也要找回來。

江先生說，「弟弟」每天「喵！喵！喵！」一直叫，吵著要出去玩，但通常玩個1、20分鐘就會回家，今天中午開門放牠出去玩後卻沒有回家了，牠跟我們一起睡，太太發現牠失蹤了，傷心得一直哭。

江先生說，他在竹崎經營果園，原本懸賞30萬元，因為沒什麼人注意，才提高賞金到50萬元，50萬元他花得起，感情比較重要，就算破產也要找回來。

很多網友留言，有人說「五福街進入百年最熱鬧時期」、「找貓啊，不用賣餅了」、「找貓找起來，可能需要動身回嘉義一趟了」、「上什麼班抓貓50萬直接請半年假」、「全城抓貓大賽」。

有住五福街居民說，晚上突然有不少人到五福街找貓，影響停車及交通，十分困擾。