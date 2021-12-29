2022年元旦起有多項新制上路，包含軍公教調薪4％、基本工資調漲、勞保老年年金請領年齡調高1歲等，行政院已彙整2022年元月實施之利多便民措施，30日行政院會後對外公布。

2022年元旦起軍公教調薪4％，不過，由於111年度中央政府總預算案尚未三讀通過，因此將待明年1月28日前立法院臨時會完成三讀後，追溯至元旦發給。另外，2022年1月1日起，每月基本工資由2萬4000元調整至2萬5250元，預估約有194.28萬名勞工受惠；每小時基本工資由160元調整至168元，預估約有51.11萬名勞工受惠。

因應高齡化趨勢，勞工保險條例於2009年實施年金制度明定老年年金請領年齡採逐步提高機制，每2年提高1歲，直至2026年上限65歲為止。2022年起，請領年齡由現行的62歲提高為63歲。

環保署補助淘汰2007年6月30日前出廠的老舊機車，每輛2000元，辦法將於明年對外發布，預計1月底實施，但採追溯補助期間自2022年1月1日起，補助至2023年底止。