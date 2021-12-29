70歲鄧姓男子昨（28日）下午5時駕車行經新店區建國路時，疑因車上2歲孫從座椅上跌落，慌張誤踩油門造成車輛暴衝，撞擊劉姓女菜販後臟器外露傷重不治，另波及2名女路人，鄧男酒測值為零，警訊遭依過失致死罪嫌移送，今晚被檢方以10萬元交保並限制住居。

據悉，鄧男昨駕車行經新店區建國路99巷口，當時車上載著妻子及2歲孫子，妻子下車後鄧男準備迴轉，疑因後座2歲孫從安全座椅跌落，鄧男慌張回頭查看之際誤踩油門，車子衝進一旁騎樓，巨大聲響嚇壞周邊民眾。

汽車暴衝撞上路旁68歲賣菜劉姓婦人及另2名行人，劉婦下肢骨折、臟器外露，當場失去生命跡象，送醫院急救後，於晚間7時許不治。(民眾提供)

當時正在街角擺攤賣菜的68歲劉姓婦人被撞彈飛約3至5公尺，路過該處的51歲蔡姓女子、68歲陳姓女子也遭波及，車輛最後卡住石階才停止，車頭嚴重凹陷變形。

警消獲報抵達時，劉婦下肢骨折、臟器外露，當場失去生命跡象，送往台北慈濟醫院急救仍不治；蔡女、陳女僅輕微擦挫傷，送醫後無生命危險。鄧男自己也因為劇烈撞擊，造成頭部血腫，和無礙的孫子一起送往新店耕莘醫院急救，雖無生命危險，但須住院觀察。鄧男訊後遭移送台北地檢署偵辦，稍早檢方以10萬元交保並限制住居。