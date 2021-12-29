藝人吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒）26日被員警發現持有、吸食二級毒品大麻捲菸，隨即被逮，檢方複訊諭令鹿希派10萬元交保，今（29日）他照常舉行新專輯發片記者會，稍早再透過社群平台發文，坦言過去這三年心態有些混亂，最近這個事件正好當成他前往下一步的契機，但也強調「音樂路我沒有打算要停下」，並向支持自己的人和工作夥伴道歉。

鹿希派稍早在IG限時動態發文，表示這個聖誕節發生很多事，感謝大家的關心和指教，他自認有非常大的檢討空間，接下來他會好好重新整理腦袋，把該負的責任完成，並透露前一天晚上凌晨，他突然覺得「是時候了」，檢討了過去這三年，雖然有完成一些小目標，但其實他心底知道自己並沒有真正積極面對人生跟事業，心態上甚至有點混亂。

鹿希派晚間再發文道歉。（圖／翻攝自IG）

鹿希派認為，各式各樣的心理狀態都是他創作的養分，所以他嘗試把最近的事件「當成是我前往下一步的契機，一個結束與開始」，並感謝鼓勵支持他的人以及一起工作的夥伴，也想對他們說一聲抱歉，「但音樂這條路我沒有打算要停下」。

最後，鹿希派稱想說的話還有很多，但覺得還是不要再有其它的動作，這次的音樂還是如期上架，後續仍會有一些作品上傳頻道，「我們真的付出了許多心力，非常希望能跟大家一首一首的介紹、一幀一幀的解說，但目前就先這樣好了。」再次感激關注這次事件以及一起完成作品的夥伴。

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