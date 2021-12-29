今年5月立法院通過《高級中等教育法》，增訂高中校務會議學生代表席次不得少於8％，並由3個年級的學生組成，本學期期末的校務會議，多數學校訂在1月19日至21日間舉行，但剛好與學測時間撞期，嚴重影響高三學生代表參與校務會議的意願，為保障表意權，北市成功高中就將校務會議延期至2月10日舉行。

成功高中率先北市其他高中宣布，將原訂於1月20日舉行的校務會議，改至2月10日舉行，成功高中校長孫明峯表示，「校務會議依法一年開2次，成功高中都是開3次，而考量學測場地及高三生表意權，校方決定將校務會議延期。」

成功高中指出，這次的校務會議中，有16位學生代表參與，其中有部分學生代表是高三學生，而先前的會議時間，可能會讓多數高三生選擇不去參加校務會議；成功高中高三前學生代表吳宸宏提到，「對於高三生而言，雖然需面臨升學，但仍然為學校一份子，對於學校有許多期許，以及想要提出的建議與意見。」

台北松山高中目前就讀高三的學生會前主席李喻哲表示，「學校校務會議剛好在學測前一天，確實會影響高三學生的參與意願，也會讓讀書效率及應考心情受到影響」；不過，對此，松山高中校長陳清誥指出，校務會議時間都是訂好的，不太可能因為學生無法到場就改期，也不可能在寒假期間開會。

此外，110學年度才轉型的台北市芳和實驗中學校長黃琬茹則指出，改制後學校有高中部，本學期校務會議學生代表也有出席，而目前剛轉型沒有高三生的問題，學校校務會議的日期是訂在1月27日。

青年民主協會認為，目前期末校務會議各校多訂在學測前幾天舉行，修法通過後很多學校會設定年級保障，高三生成為當然的會議成員，校務會議若開在學測前一天，相當不合理。