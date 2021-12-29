大陸持續加強行業監管，大陸版權局29日發布「版權工作十四五規劃」，推動新業態新領域版權保護，完善體育賽事、綜藝節目、網路直播、電商平台等領域版權保護制度。

規劃提出，版權執法監管不斷加強，版權保護程度顯著提升，版權涉外工作深入推進，在國際版權體系中的話語權、傳播力和影響力不斷上升。大陸尊重版權的社會風氣將更加濃厚，版權營商環境明顯優化，並將至2025年時取得明顯成效。

重點任務方面，將進一步完善版權法律制度體系、完善版權行政保護體系，堅持全面加強版權保護，加大版權執法監管力度，健全版權侵權查處機制，實施版權嚴格保護，加大侵權行為懲治力度。

其中，網路領域作為版權保護主陣地，不斷提升版權管網治網能力。加強大數據、人工智慧、區塊鏈等新技術開發運用，提升傳統文化知識等領域的版權保護力度，完善體育賽事、綜藝節目、網路直播、電商平台等領域版權保護制度。