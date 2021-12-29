漢翔工業台中廠區29日上午進行鋁合金切割及研磨作業發生粉塵集塵器設備爆炸，造成嚴重工安事故，經相關單位調查初步判斷疑似設備內鋁合金粉塵蓄積，遇不明火花而發生爆炸意外。

桃園市轄內有多個工業區，而桃園市勞動局勞檢處長李賢祥表示，金屬製品研磨作業易產生粉塵，一旦碰到火源發生爆炸影響範圍廣大，常造成現場人員傷亡，因此再次呼籲轄內金屬製品相關產業進行研磨及切割作業前，應依下列重點事項加強辦理，防止發生粉塵爆炸意外，確保勞工作業安全：

一、應確認作業場所通風良好，避免金屬物加工粉塵因場所的侷限性而蓄積，且應杜絕火源，降低發生火災爆炸災害的可能。

二、金屬切割、研磨或拋光作業應儘量採取濕式控制或設置局部排氣裝置，並將整套設備（含後端集塵設備）確實採取金屬外殼接地，防止靜電蓄積。

三、應視金屬物加工粉塵的類型，依規定劃分危險區域，並設置具有防爆性能之電氣機械、器具或設備。

四、進行金屬切割、研磨或拋光作業前，應對勞工施以必要的安全衛生教育訓練，告知金屬物加工後可能產生的金屬粉塵類型，於作業前先行認知其危害性，並採取必要措施。

五、應加強宣導5S管理，並定期清理金屬物加工產生的金屬粉塵，避免長期作業後粉塵大量堆積的情形。

由於年關將近，趕工、歲修等臨時性及動態性作業增加，人員及機具、設備進出與使用頻繁，相對也升高危害風險，勞檢處將於年前啟動春安檢查，並將火災爆炸危害預防列為監督檢查重點，請事業單位依相關職業安全衛生法令做好危害預防措施，如有相關職業安全衛生法令問題，可逕洽勞檢處。