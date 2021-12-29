中二選區立委補選進入投票前倒數，綠營內部民調顯示，中二選區立委補選選情，目前處於膠著狀態、輸贏已在誤差內，很有勝選可能。不過，據一份藍營在這一週做的民調顯示，顏僅領先民進黨候選人林靜儀不到1%，有黨內高層人士直言，如果台中市長盧秀燕能在最後關頭陪顏寬恒輔選，打出市政牌跟建設牌，或許就能再催出1％到2％的選民投票，催出最後正負一千票的關鍵。

民進黨今天在中常會後，由黨主席蔡英文親自召開「靜昶守護，終結惡鬥」記者會，為林昶佐、民進黨中二立委補選候選人林靜儀加油，黨秘書長林錫耀在會中表示，目前雖處於膠著狀態，但望全黨繼續力挺林靜儀，因內部民調顯示，藍綠雙方在中二目前處於膠著狀態，輸贏在誤差之內。

綜合《周刊王》、《Nownews》媒體29日報導，有藍營高層人士坦承，四大公投後藍營氣勢低迷，民進黨信心大振，顏寬恒確實承受更大壓力，面對對手陣營即將結合「府院黨」發動「最後總攻」，顏家目前的「單兵作戰」能否扛得住，將取決於中市長「媽媽市長」盧秀燕等在內的藍營大咖，最後是否能同心協力與顏家並肩作戰，擋下綠營攻勢。

相較民進黨全黨替林靜儀集氣，矢言攻克中二立委補選，替2022台中市長選舉勝選搶下勝選「灘頭堡」，國民黨「媽媽市長」盧秀燕態度就顯得極為重要。藍營高層人士指出，中二選區選情對盧秀燕已說是「火燒後院」，相信她不可能讓顏家孤軍奮戰。但該人士也憂心的說，根據黨內最新內參民調數字顯示，顏寬恒支持度目前約為3成，林靜儀2成多，該人士坦言，四大公投全數失敗後，林陣營支持度確實在成長，成長幅度雖不大，在誤差範圍內，顏家還是領先，但輸贏縮小的數字背後說明，顏寬恒陷入苦戰，若無法將與對手陣營差距再拉大，勝選絕非十拿九穩。

高層人士並坦言，顏寬恒雖努力一步一腳印要拼出勝局，但面對民進黨「海陸空圍剿」，顏家苦於「曾參殺人、百口莫辯」，面對綠營刻意營造的「負面人設」中，就算顏家在地扎根再強，恐也難抵綠營不斷進攻的層層消耗。

因此，盧秀燕長期在政壇的「媽媽市長」親民形象，或許就成為幫助顏寬恒突圍的關鍵，畢竟公投結果驗證，許多選民因厭惡藍綠惡鬥不想投票，但如果盧秀燕能在最後關頭陪顏寬恒輔選，再加上黨主席朱立倫與黨中央近期針對林靜儀「人設」所啟動的「空戰」，或許就能再催出1％到2％的選民投票。