財政部促參司今日公布2021年民間參與公共建設案件，累計有132件簽約金額達1246億元，已經位列歷年第5高，其中六都當中，台北市以276億元暫居招商王，財政部表示，目前僅統計到28日，今年的整體成績要到31日完成簽約數，才能算定局。

以地方政府來說，六都部分台北市以19件、簽約金額276億元暫時拿下招商王；而第2名則是台南市，有7件簽約金額達到224億元，新北市則是77億元，居於第3；但以其他縣市來說，新竹縣有4案，簽約金額達到135億元，在全國總排名上擠掉新北市，位居第3名的成績。

至於中央機關方面，交通部121件簽約金額210億元居冠，財政部今年則有29件，簽約金額96億元；教育部則近40億元居第三。

促參司長李建賢表示，還有部分案件為即將簽約者，估計約29件、簽約金額275億元有望在31日前進帳，因此2021年各縣市招商王尚未確定。

由於到明年第1季仍有大案等著招商，所以促參司樂觀看待明年民間參與公共建設情形，目標大約是1200億元，明年主要案件包括長照類139億元，還有環境設施如焚化爐、汙水處理廠促參案等至少300億元，另還有都更案件。