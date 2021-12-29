泰國網紅娘娘日前受邀上同為人氣YouTuber的沈斻（Teacher Shen）《跟老師上床》節目，接受主持人沈斻的訪問，娘娘分享自己達到跨性別的自我認同，以及在台灣觀察到現在的的同志樣貌，話題天南地北聊開，娘娘談了跨性別自我認同的心路歷程，以及他觀察台泰兩地對性別議題有何不同。

沈斻問娘娘在台是否開心，娘娘笑答「接了很多業配、很開心」。提及同志平權，娘娘在節目中有別於平時的歡樂形象，表示他觀察「台灣人很清楚什麼自己要向政府爭取些什麼」，在努力下在平權運動上獲得了成果，相較之下，泰國爭取同志平權的社會基底和台灣完全不一樣，一提到泰國之前爭取同婚但受挫，娘娘難掩憤怒說：「真是氣死我了！說什麼男女婚姻才是『正確』的、『優良習俗』的。誰再跟我說『泰國性別友善』我就要打他的嘴巴！」

沈斻大讚娘娘「口才好，反應直接，說話好露骨，讓我招架不住」，是個開心的訪談經驗。沈斻也透露多虧大學同學「國師」唐綺陽介紹、牽上線邀得娘娘上節目，以及娘娘提出在錄影前不先聊訪談內容，「這樣在節目中的反應才自然」，而節目最後兩人玩試吃遊戲，沈斻對娘娘的「金舌頭」感到佩服，「果然是業配專家！」