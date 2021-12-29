2021台豐公開賽是台灣職業高爾夫協會（TPGA）台巡賽今年唯一跨越2021年及2022年的一場比賽，今年雖然仍因為全球新冠肺炎疫情影響，外籍選手來台參賽有諸多困難，因而再度從國際賽改為國內職業公開賽。台豐球場董事長林伯實推動台灣職業高爾夫的腳步並沒有因為疫情而停歇，不僅維持賽事總獎金新台幣480萬元的規格，冠軍可獲得84萬元獎金及冠軍盃，更在嘉卿會所全新落成後完美呈現這場精彩的職業高爾夫賽事。

這項比賽由台豐球場主辦，台灣職業高爾夫協會TPGA協辦，將進行四回合72洞，共有109位選手，包括100位職業選手與9位業餘球員參加角逐，冠軍可獲84萬元，亞軍可得55萬2千元，第三名獎金為33萬6千元，打完前兩回合，取成績優者前50名選手晉級後兩回合決賽。

儘管沒能有外籍選手同場競桿，這項公開賽參賽仍囊括台灣頂尖菁英選手，包含去年台巡賽獎金總排名前40、2015年後三大賽歷屆冠軍、去年ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金排名前五以及2021 ThreeBond排名前38選手，陣容堅強、預料競爭激烈。

今年不但有剛奪下亞巡賽藍峽谷錦標賽冠軍及台巡賽1座冠軍的詹世昌，他也是2010、2014、2018年3屆台豐公開賽冠軍丶台巡賽4冠選手李玠柏、2冠球員洪健堯、台灣三商名人賽冠軍王偉祥，以及去年三商名人賽冠軍王偉軒，還有甫再拿下台巡賽1座冠軍的「台灣一哥」林文堂，還有黃頎、張緯綸、林冠伯、葉昱辰、呂偉智、謝東宏等好手均加入逐冠行列，今年贏得ThreeBond挑戰巡迴獎金王頭銜的年輕選手蔡凱任也將加入戰局。

另外，盧建順、呂文德（52年次）、陳志忠、汪德昌、謝錦昇、葉彰廷、林吉祥與翁永田等8位長春球員也參加角逐。

16強表濱賽呂偉智獲勝贏得獎金10萬元，向觀眾揮手致意。（TPGA提供）