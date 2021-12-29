香港警方國家安全處29日一早拘捕6名《立場新聞》高層或前高層，並指涉嫌煽動罪。蔡英文總統今晚表示，我們很遺憾再次看到，中共當局再次撕毀一國兩制的承諾，再次打壓箝制香港的言論自由。台灣會繼續堅定地撐香港、撐港人，也盼今天遭拘捕的人士，能儘早平安獲釋。

《星島日報》報導，這6人包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、前董事吳靄儀、何韻詩、周達智、方敏生及現任署理總編輯林紹桐，香港警方指稱涉嫌違反刑事罪行條例第9及10條「串謀發布煽動刊物罪」。另外，副採訪主任陳朗昇也被帶走。

蔡英文在臉書表示，香港政府今天拘捕了《立場新聞》高層、前高層及歌手何韻詩，我們高度關注此事件，也呼籲世界各國、民主陣線的盟友，一起關注他們的人身安全，繼續關注香港情勢的發展。

她強調，民主自由是普世價值，是人民的基本權利，勇敢追求民主自由的過程，不是犯罪，更不應該遭受不正當的對待。並承諾，台灣會繼續堅定地撐香港、撐港人，也盼今天遭拘捕的人士，能儘早平安獲釋。