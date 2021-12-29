光洋科（1785）公司派獨立董事吳昌伯12月27日獨排眾議召開股東臨時會，引發投保中心關注，隔日台南地院也跟進對吳昌伯科罰最高30萬元的怠金，對此，吳昌伯表示，由他個人召集的股臨會雖遭商業法庭禁止，但他已提抗告，正等候最高法院做出裁定，如在111年1月3日前未獲得最高法院廢棄原裁定，他不會召集任何一場股臨會。

對於12月27日所舉行的會議，獨董吳昌伯表示，「當天因為已有過半數股東出席，出席狀況非常踴躍，因為所提抗告尚未有結果，為了充分尊重司法裁決，同時確保已出席股東的權益，所以本人自始即建議延會，不進行原定任何議程以靜待最高法院裁判結果，並由出席股東依法決定，出席股東亦認同本人尊重司法裁決的立場，故，同意依法延會」。

吳昌伯強調，對台南地院未能全盤考量12月27日的狀況及股東同意延會提議的用意，是為了尊重法律而非違法的目的，即作出裁罰，感到遺憾也無法認同，將對裁罰提出異議，相信當日在場股東亦無法接受法院裁罰。

吳昌伯重申，所為一切程序皆以合規合法為最高指導原則，後續亦將秉持同樣原則善盡光洋科獨立董事之職權，以維護光洋科公司暨股東之權益。