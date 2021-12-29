距離農曆春節僅約一個月，已有許多民眾開始物色外帶年菜，電商、量販、零售業者近期爭相推出各種冷凍年菜供消費者選購。惟美中不足的是，民眾將冷凍年菜外帶回家後，往往會遇到存放空間不足的問題，即使心動也無法馬上下單訂購年菜。楓康超市為搶攻冷凍年菜外賣商機，同時解決民眾的困擾，提供冷凍年菜「代客加熱」服務搶市！

有趣的是，楓康超市提供冷凍年菜「代客加熱」這項服務，很多民眾其實並不知道！日前，有網友分享在楓康超市排隊結帳時，只見前面的客人，手上只拿了一張年菜菜單便要結帳，店員甚至拿出一疊神秘的本子抄下與客人的對話。好奇心驅使下一問才發現，原來楓康超市竟有提供冷凍年菜「代客加熱」服務，還可以在指定日期、時段取回熱好的年菜，讓她疑問：「是因為特殊身分才有這種服務嗎？」

不少內行網友看完後，跳出來為這位民眾解惑，「跟店員提，會幫妳另外處理」、「先結帳，訂好時間，過年再過來拿」、「用過這個服務後就回不去了」、「我家每年都讓他們幫忙熱菜，這樣省時間、省瓦斯」！

還有網友表示，「早點知道就好了！我媽一定很開心」、「也太貼心了！難怪他們的口號說，要做你家的大冰箱」、「對啊，一桌年菜十來道怎麼可能都先買回家」、「冰箱表示鬆一口氣」、「立馬來去測試」、「今年就決定是你了」！另有網友分享，「之前還看過現做的年菜在熟食區」、「對！到時候中午先去買他們現做的年菜，晚上再自己煮幾道拿手菜，超方便」、「年菜可以單點太好了，還以為大家都只能買整套」、「到時候過年來一趟，回去就可以開始年夜飯，不會手忙腳亂，輕鬆過好年」！