日本電視節目專門頻道「WAKUWAKU JAPAN」29日在官方臉書粉絲團宣布，將於2022年4月1日結束在台灣的營運，並表示這個決定是根據公司的綜合判斷。消息公開後，數小時內湧入粉絲「太遺憾」「不要走」等留言。

聲明中表示，該頻道在台開播迄今約５年半。雖然播出時間不長，還是受到廣大觀眾的支持和愛顧，「在此由衷地表達我們的謝意，並對此次變動造成的不便表示歉意。 明年3月31日前會繼續為觀眾朋友提供精彩節目。

日本企業伊藤忠集團在2016年9月1日在台開播該頻道，標榜「正宗日本台」，最近剛播畢人氣日劇《派遣女醫X》第七季。除日劇外，頻道也播出綜藝、旅遊、美食、文化等，多面向地將各類日本電視節目帶給觀眾，有觀眾就表示「開電視立即轉到WAKUWAKU JAPAN」。

該頻台也在多次配合新戲上檔，邀請主演演員來台進行見面會等活動，至今曾邀過三浦春馬、高橋一生、坂口健太郎等來台宣傳。在節目選擇上，也透過播出台灣觀眾喜愛的《有吉正直散步》等樸實而精良的節目，將日本真實社會現況以輕鬆的方式傳達給觀眾。

而頻道雖未說明撤離台灣原因，但據中央社報導，在2019年初就曾傳出結束消息，當時前立委段宜康曾質疑為何坐視部分國內電影台靠定頻重播，每年就可收到超高額權利金，而WAKUWAKU JAPAN每年收到的權利金恐怕還少於電影台一個月所收，而社會大眾忽略台灣10年來物價高漲下，有線電視收視費卻維持在500多元、甚至調降，大家還是停留在「看到飽」的概念。