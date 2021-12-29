租房子要注意的事情很多，房客想找到好房子，房東也想挑好房客，有時就是緣分問題。高雄一名女房東分享，遇上房客看了4次房才決定租，除了提出改牆壁油漆顏色、換窗簾等6大要求，更誇張的是，還提出下個月才付租金、等房客現在租屋押金退還後再給押金，網友看完也十分傻眼，一致建議女房東還是別租給對方比較好，免得以後更多麻煩。

「第一次出租房子給人是房客要看4次房子的」，一名女房東在臉書社團《爆怨公社》發文，表示房客看了4次房子後才決定要租，不過提出6個要求，包括客廳油漆顏色、客臥一面牆顏色，通通改漆成白色；白色窗簾要改為素面、廁所門的壁紙要撕掉，客廳沙發和壁櫃都不要，但要補一個電器櫃。

除了家具裝潢的要求，更誇張的是，租約從1月5日起算，但租金想要2月10日再給，押金則等前屋主退還後再給。這讓女房東也大傻眼，直言：「真的有這麼好的房東讓房客住一個月後再給嗎？、「真的有房東這麼佛房子先給住再說？」。

女房東表示自己房子在捷運巨蛋站旁，鄰近瑞豐夜市，生活機能十分健全，並不急著租，只是因為租客來看房時，雙方談得十分融洽，所以才會繼續談下去，且已收到訂金。

眾多網友看完紛紛勸：「千萬別租，未來問題很大」、「真心勸告不要租，不然問題會一堆。」、「第一個月就要欠房租，誰知道後面會不會突然跑路」、「不租。這麼囉嗦。請神容易送神難」、「我的話不會租」。

女房東後來補充，決定不租對方，願意退還訂金，結果對方回應，「因為我們之前遇到的是下個月付，也不曉得原來是這裡的房東人比較好」。