女星吳兆絃8歲時以人氣童星雙人組「大小姐」出道，當時以混血萌顏演出多部電視劇，和南韓偶像Super Junior始源、F4吳建豪、飛輪海辰亦儒合作過，隨著年紀增長也越來越漂亮；在爆出大頭症道歉反省後，也改過自新謙虛地繼續在演藝圈奮鬥，昨（28）日吳兆絃曬出21歲慶生照，意外撞臉天王周杰倫愛妻昆凌，越來越美也讓眾人超驚喜。

吳兆絃因為有混血萌顏，小時候就是人氣童星，而隨著年紀外貌也沒有長歪，但今年2月卻爆出有大頭症醜聞，嗆夜店公關對話流出，被不少網友揶揄「真的是大小姐」；但在大頭症事件爆發多日後，吳兆絃也在IG曬出手寫道歉信，更為自己不當行為深感懊悔，承諾「會好好監督自己，努力生活」。

之後吳兆絃還是有演藝工作，在經過反省也沒再有其他醜聞傳出，昨日她在臉書和IG發文，分享慶祝滿21歲生日照片，及長大後對於慶生也有不同看法，「小時候的我，總是喜歡找很多朋友一起慶生；現在的我，喜歡約兩三個好朋友就好」，也謝謝愛著自己的每個人，更表示會繼續努力。

而慶生照片中，吳兆絃把瀏海往後梳紮成一個馬尾，穿著休閒又不失時尚的裝扮，混血顏值也看起來越來越精緻，有網友更被驚喜到，直呼「好像昆凌」、「跟天王嫂一樣美耶」；另外粉絲們也紛紛送上生日祝福，「從小看妳到大，未來會繼續支持妳」、「願妳越來越進步、順遂」。